Орешкин рассказал, что указывает на устойчивый рост российской экономики

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о том, какие данные позволяют ему делать выводы о начале устойчивого экономического роста в России.

"Есть некие жесткие цифры, на которые точно можно ориентироваться, которые уже не изменятся. Например, что происходит с потреблением электроэнергии? Мы видим, что рост сейчас к уровню прошлого года выше 2%. Такое происходит не так часто на самом деле", — сказал Орешкин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он также отметил рост грузооборота на транспорте, который за последний месяц вырос на 8% в годовом выражении.

"Или, например, с точки зрения розничных продаж, довольно крупный блок розничных продаж — это продажи автомобилей. Мы видим в марте рост на 9,4% к уровню прошлого года. Это тоже происходит не на пустом месте. Рост инвестиционного импорта, это означает, что инвестиции в переоборудование, модернизацию — рост больше 20%", — также перечислил министр. "Эти все элементы позволяют говорить о том, что экономика двигается вперед", — добавил Орешкин.

Он отметил, что как только Росстат получит больше статистической информации, ведомство сделает уточнения. "Это может найти отражение в данных Росстата в дальнейшем", — добавил он.

По данным Росстата, промпроизводство в РФ в марте в годовом выражении выросло на 0,8%, по сравнению с февралем —12,7%. Оборот розничной торговли в РФ сократился в марте — на 0,4%, до 2,353 триллиона рублей. Темп падения оборота в марте в годовом выражении стал минимальным с начала сокращения показателя в 2015 году. По сравнению с февралем оборот ритейла в марте увеличился на 7,9%.