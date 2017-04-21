Орешкин признался, что не является сторонником слабого рубля

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не является сторонником слабого рубля.

"Я, если честно, не являюсь сторонником слабой валюты", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24"

Он отметил, что в своем прогнозе социально-экономического развития РФ министерство подготовило и прогноз по валютному курсу.

Минэкономразвития в своем официальном прогнозе ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей.

"Мы показали, что по нашим оценкам, по нашим моделям, которые оценивают динамику платежного баланса… Мы видим, что платежный баланс ухудшится к лету этого года и соответственно ослабление в сторону рубля будет", — добавил он.

"Мы честно об этом рассказали, чтобы услышать критику, и понять, что бизнес, население думают о наших прогнозах", — сказал Орешкин.