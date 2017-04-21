Глава Минэкономразвития рассказал о правиле трех "П" в российской экономике

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Российской экономике для дальнейшего развития необходимы понятность, прозрачность и предсказуемость, заявил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Есть правило трех "П": понятность, прозрачность и предсказуемость действий властей, это то, что будет рождать доверие между государством и бизнесом, то, что будет способствовать инвестиционной активности", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что есть и другой очень важный аспект развития экономики. "Это вопрос управления, и не только управления в рамках государства, но управление в целом — здесь вопрос применения новых практик и, главное, создание механизма по управлению изменениями".

"Это как раз то, что сейчас мы реализуем в министерстве. Мы уходим от практики жесткого вертикального управления — вертикальных управленческих колодцев, когда есть отдельные колодцы, которые не встречаются друг с другом и, понятно, что в таких системах изменения, если происходят, то происходят очень медленно", — сказал министр.