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Экономика

Энергокомпании рассказали об изменении правил концессий ЖКХ

15:5521.04.2017
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЭлектрические счетчики. Архивное фотоЭлектрические счетчики. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменяется порядок регулирования тарифов при заключении концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения. Изменения положительно скажутся на заключении концессионных соглашений, но дополнительных гарантий инвесторам не дают, считают опрошенные РИА Новости энергокомпании.

Интересны ли бизнесу концессии?

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис выступает на IV Инфраструктурном конгрессе Российская неделя ГЧП. 28 марта 2017
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Концессионное соглашение представляет из себя долгосрочный договор аренды с инвестиционными обязательствами. Муниципалитет на длительный срок передает в эксплуатацию объект коммунальной инфраструктуры частному инвестору, который обязан в течение срока действия концессионного соглашения реконструировать существующие или построить новые объекты в ранее согласованных с местными властями объемах. Все реконструированные и вновь построенные в рамках концессии тепловые сети будут являться собственностью муниципалитета.

Для местных властей передача коммунальных объектов в концессию позволяет обеспечивать энергоснабжение потребителей и производить реконструкцию объектов без бюджетных вложений.

Компаниям концессионное соглашение позволяет не тратиться на приобретение имущества и компенсировать затраченные инвестиции при формировании долгосрочных тарифов.

"Нам, безусловно, интересны концессионные соглашения, — сказал РИА Новости представитель пресс-службы "Газпром теплоэнерго". — Более того, компания активно работает в данном направлении". "Газпром теплоэнерго" в 2015 году в рамках концессионного соглашения построило в Тихвине газовую котельную мощностью 209 МВт и рассматривает возможность заключения новых концессий с муниципалитетами в Ленинградской, Московской, Вологодской и других областях.

О своем интересе к концессиям заявляют и другие компании. "В настоящее время прорабатываем условия участия в конкурсах на заключение концессионных соглашений в ряде регионов присутствия, рассматривая концессию, прежде всего, как механизм, позволяющий создать единую технологическую цепочку и управлять эффективностью в системе теплоснабжения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Квадры".

Тарифные изменения

До принятия изменений расходы регулируемых государством организаций на регистрацию эксплуатируемого муниципального имущества в тариф не включались. Значительная доля незарегистрированного имущества, отсутствие денег в местных бюджетах на государственный кадастровый учет и госрегистрацию права собственности являлось серьезным административным барьером для заключения концессионных соглашений, говорят в "Квадре".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Теперь понесенные расходы могут быть возложены на концессионера и включены в тариф. "Если раньше на регистрацию муниципального имущества шли бюджетные средства, то теперь эти расходы будут включать в тариф и за них заплатят потребители", — отмечают в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".

Принятые решения направлены на увеличение инвестиций в сферу теплоснабжения и водоснабжения через заключение концессионных соглашений, повышение прозрачности таких сделок, отмечается в пояснительной записке к документу. Включение в тариф фактически понесенных расходов концессионера, связанных с регистрацией прав, по мнению "Газпром теплоэнерго", действительно позволит концеденту более объективно оценить расходы концессионера.

Однако данное постановление никак не повлияет на увеличении объема инвестиций в теплоснабжение, дополнительных гарантий инвестору оно не дает, считают в СГК. Существующая система тарифного регулирования по методу "затраты плюс" не стимулирует компании повышать свою эффективность. Вернуть инвестиции за счет тарифа компания не сможет, повышение КПД повлечет за собой снижение тарифных ставок.

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