АСВ выплатит клиентам банка "Образование" около 21,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит клиентам банка "Образование", у которого ЦБ РФ 21 апреля отозвал лицензию, около 21,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в АСВ.

"По данным официальной отчетности банка "Образование" на 1 марта 2017 года объем вкладов составил 23,7 миллиарда рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 21,2 миллиарда рублей. Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками", — заявили в АСВ.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал для РИА Новости, что выплаты АСВ по банку "Образование" могут составить около 21 миллиарда рублей.

Банк России с 21 апреля отозвал лицензию у банка "Образование". ЦБ РФ пояснял, что проблемы у банка возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов из-за кредитования компаний, у которых отсутствовали признаки реальной хозяйственной деятельности. В ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся, в частности, в выводе активов. ЦБ усмотрел в действиях руководителей банка признаки его преднамеренного банкротства.

По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>