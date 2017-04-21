АСВ выплатит клиентам банка "Образование" около 21,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит клиентам банка "Образование", у которого ЦБ РФ 21 апреля отозвал лицензию, около 21,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в АСВ.
"По данным официальной отчетности банка "Образование" на 1 марта 2017 года объем вкладов составил 23,7 миллиарда рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 21,2 миллиарда рублей. Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками", — заявили в АСВ.
Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал для РИА Новости, что выплаты АСВ по банку "Образование" могут составить около 21 миллиарда рублей.
По данным ЦБ, по величине активов банк на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.
О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>