Эксперт: потери Турции от торговых ограничений сопоставимы с российскими

НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Потери Турции от ввода ограничений на ввоз российского зерна и других продуктов сопоставимы с потерями России от их недопоставок в эту страну, в связи с чем переговоры по этому вопросу имеют хорошие перспективы, считает гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.
"Надеюсь, что это будет решено, потому что это достаточно адекватное выбытие доходов у нас и издержек у них. Они друг другу адекватны. … У нас очень близкие страдания по этому вопросу", — сказал эксперт на зерновом "круглом столе" в пятницу.
По словам Петриченко, в прошлом году товаров, которые с 15 марта попали под ограничения для ввоза в Турцию (кукуруза, пшеница, ячмень, зернобобовые, рис, подсолнечное масло и шрот) туда было отправлено на 1,358 миллиарда долларов. В этом году прогноз поставок был на уровне 1-1,2 миллиарда из-за более низких цен и меньшей потребности турецкого бизнеса.
История торгового спора
Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. На данный момент снят запрет на поставки из Турции косточковых культур, цитрусовых, репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.