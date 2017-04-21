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Экономика

Эксперт: потери Турции от торговых ограничений сопоставимы с российскими

14:5721.04.2017
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области. Архивное фотоУборка урожая зерновых в Новосибирской области. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Потери Турции от ввода ограничений на ввоз российского зерна и других продуктов сопоставимы с потерями России от их недопоставок в эту страну, в связи с чем переговоры по этому вопросу имеют хорошие перспективы, считает гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме 2017. 21 апреля 2017
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Дворкович назвал условие для возобновления поставок турецких товаров в РФ
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в пятницу сообщил журналистам, что РФ и Турция в течение недели проведут межведомственные консультации по поставкам зерна в Турцию. При этом, по его словам, вопрос снятия ограничений по зерну со стороны Турции носит безусловный характер, без этого не будут сняты никакие российские запреты.

"Надеюсь, что это будет решено, потому что это достаточно адекватное выбытие доходов у нас и издержек у них. Они друг другу адекватны. … У нас очень близкие страдания по этому вопросу", — сказал эксперт на зерновом "круглом столе" в пятницу.

По словам Петриченко, в прошлом году товаров, которые с 15 марта попали под ограничения для ввоза в Турцию (кукуруза, пшеница, ячмень, зернобобовые, рис, подсолнечное масло и шрот) туда было отправлено на 1,358 миллиарда долларов. В этом году прогноз поставок был на уровне 1-1,2 миллиарда из-за более низких цен и меньшей потребности турецкого бизнеса.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Потери от ограничения поставок в Турцию составили $1,5 млрд, сообщил Ткачев
"С учетом марта, в этом сезоне мы уже отправили туда этих товаров почти на 900 миллионов долларов. То есть если из прогнозных 1-1,2 миллиарда долларов, на 900 миллионов вообще-то продукции уже продано. То есть говорить, что мы очень много потеряли от решения турок не совсем корректно, учитывая, что сейчас они все это покупают на стороне и по более высоким ценам, чем у нас. Поэтому турки несут достаточно адекватные потери недополученной прибыли, которая могла бы быть у нас", — сказал он.

История торгового спора

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Анкаре отреагировали на заявление Ткачева о "ноже в спину"
Представители турецкого бизнеса говорили, что такие меры были приняты в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. На данный момент снят запрет на поставки из Турции косточковых культур, цитрусовых, репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.

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