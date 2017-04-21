Эксперт: потери Турции от торговых ограничений сопоставимы с российскими

НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Потери Турции от ввода ограничений на ввоз российского зерна и других продуктов сопоставимы с потерями России от их недопоставок в эту страну, в связи с чем переговоры по этому вопросу имеют хорошие перспективы, считает гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в пятницу сообщил журналистам, что РФ и Турция в течение недели проведут межведомственные консультации по поставкам зерна в Турцию. При этом, по его словам, вопрос снятия ограничений по зерну со стороны Турции носит безусловный характер, без этого не будут сняты никакие российские запреты.

"Надеюсь, что это будет решено, потому что это достаточно адекватное выбытие доходов у нас и издержек у них. Они друг другу адекватны. … У нас очень близкие страдания по этому вопросу", — сказал эксперт на зерновом "круглом столе" в пятницу.

По словам Петриченко, в прошлом году товаров, которые с 15 марта попали под ограничения для ввоза в Турцию (кукуруза, пшеница, ячмень, зернобобовые, рис, подсолнечное масло и шрот) туда было отправлено на 1,358 миллиарда долларов. В этом году прогноз поставок был на уровне 1-1,2 миллиарда из-за более низких цен и меньшей потребности турецкого бизнеса.

История торгового спора



"С учетом марта, в этом сезоне мы уже отправили туда этих товаров почти на 900 миллионов долларов. То есть если из прогнозных 1-1,2 миллиарда долларов, на 900 миллионов вообще-то продукции уже продано. То есть говорить, что мы очень много потеряли от решения турок не совсем корректно, учитывая, что сейчас они все это покупают на стороне и по более высоким ценам, чем у нас. Поэтому турки несут достаточно адекватные потери недополученной прибыли, которая могла бы быть у нас", — сказал он.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Представители турецкого бизнеса говорили, что такие меры были приняты в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов — в частности, томатов. Минсельхоз РФ, со своей стороны, заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. На данный момент снят запрет на поставки из Турции косточковых культур, цитрусовых, репчатого лука, цветной капусты и брокколи, соли, жевательной резинки и гвоздик. Под запретом остаются импорт из Турции замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники.