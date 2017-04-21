Песков: присутствие государства в экономике оправдано из-за кризиса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Присутствие государства в экономике страны было необходимо в период кризиса, поскольку позволило минимизировать его последствия, данные тенденции абсолютно понятны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что на увеличение доли государства в экономике РФ ранее были свои причины. По его словам, в кризис 2008 года "государство по всем периметрам вмешивалось и помогало экономике во всех странах мира, гораздо в более развитых с экономической точки зрения странах мира".

"Это было необходимо для спасения и банковской системы, и предприятий добывающей отрасли, и в других отраслях. И, как вы знаете, удалось избежать обвала рынка, удалось минимизировать последствия жесточайшего экономического кризиса, с которым нам всем в мире пришлось тогда столкнуться. Поэтому все эти тенденции абсолютно понятны. И, конечно, они принимаются во внимание", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о присутствии государства в экономике страны.