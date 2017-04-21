Реализацию ФЦП Крыма нужно жестко контролировать, считает Козак

ЯЛТА, 21 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Реализация федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года должна жестко контролироваться, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

"Очень важна синхронная работа, чрезвычайно важно, чтобы те обязательства федеральных и региональных органов власти по реализации ФЦП безусловно выполнялись, чтобы не получалось таким образом, что мы что-то наобещали, запланировали, бизнес выстроил свои программы, инвестировал в соответствующие объекты, а мы не выполнили свои обязательства. В этом плане и федеральное правительство, и региональные власти должны жестким образом контролировать реализацию этой программы", — сказал Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — около 770 миллиардов рублей, в том числе бюджетных средств — более 738 миллиардов рублей, внебюджетных — более 31 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

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