Россия в апреле снизила нефтедобычу на 250 тысяч баррелей в сутки

ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. РФ в апреле сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню добычи нефти в октябре, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день мы уже вышли на показатель снижения добычи нефти в 250 тысяч баррелей в сутки. В соответствии с планами, к концу апреля мы должны достигнуть показателей в 300 тысяч баррелей", — сказал Новак.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета в мае. До этого будет проведена оценка ситуации на рынке, и все участники соглашения подготовят свои позиции, сообщал ранее Новак. По итогам встречи в марте комитет попросил секретариат ОПЕК в апреле представить свои рекомендации по данному вопросу.