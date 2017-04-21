Госдума приняла закон о создании новой банковской системы

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает переход к новой банковской системе.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с Анатолием Аксаковым и Николаем Журавлевым, разделяет банки в зависимости от осуществляемых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования для банков в полном объеме, в то время как для банков с базовой лицензией предусматривается упрощенное регулирование.

По мнению авторов законодательной инициативы, последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ.

Базовая лицензия

Закон устанавливает с 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией на уровне 1 миллиарда рублей, для банков с базовой лицензией — 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.

Документом вводится ограничение, касающееся взаимодействия банков с базовой лицензией с иностранными субъектами. Такие банки не могут размещать привлеченные во вклады средства иностранных юрлиц и организаций, физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, от своего имени или за свой счет, привлекать во вклады драгоценные металлы таких субъектов и размещать их, выдавать таким субъектам банковские гарантии.

Коме того, закон запрещает данным банкам открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением открытия такого счета для целей участия в иностранной платежной системе. При этом банки, которые приобрели статус базовой лицензии, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета с иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса.

Также банки с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к иностранным субъектам, осуществлять с ними лизинговые операции и выдавать в отношении них поручительства.

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу заемщиков для таких банков устанавливается в размере не более 20% собственного капитала.

В то же время, для банков с базовой лицензией предусматривается облегчение в предоставлении отчетных документов. Закон определяет сокращенный список отчетных документов, предоставляемых банками с базовой лицензией Банку России. Такие банки не обязаны предоставлять информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.

Микрофинансовые компании

Закон предусматривает возможность изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании. При этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на статус небанковской кредитной организации либо микрофинансовой компании, подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.

Документ также устанавливает порядок получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.