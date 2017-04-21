Лукашенко назвал причину снижения товарооборота в ЕАЭС

МИНСК, 21 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной падения товарооборота в ЕАЭС стал протекционизм, призвал страны объединить усилия для преодоления экономических проблем.

"К сожалению, протекционизм негативно сказался в рамках ЕАЭС, что привело к сокращению товарооборота между его членами", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время выступления в парламенте.

По словам президента, в какой-то мере именно из-за этого Белоруссия по итогам 2016 года не смогла выйти на прогнозные показатели по экспорту, уменьшился ВВП, приток инвестиций, а также обозначились другие проблемные моменты в экономике.

"Несомненно, была надежда на Евразийский экономический союз… О многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, услуг, рабочей силы, капитала, уравнять условия хозяйствования. Оставалось наладить только системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что "заниматься рутинной деятельностью по выстраиванию взаимоуважительных отношений, основанных на уже подписанных государствами документах, оказалась задачей сложной".

"Мы постоянно выясняем отношения, обвиняем друг друга в демпинге, не можем поделить общий кредитный фонд… Нам всем необходимо понять главное: рынок ЕАЭС – это не рынок какой-то одной и другой страны и примкнувших союзников, это наш общий, самодостаточный рынок, развивая который мы сможем справиться с любыми санкциями и выйти из этого экономического противостояния победителями", — продолжил Лукашенко.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.