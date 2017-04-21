ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций — банка "Образование" и "Финарс банка".

В регуляторе пояснили, что банк "Образование" выбрал крайне рискованную бизнес-модель — он кредитовал компании с признаками "отсутствия реальной хозяйственной деятельности". Сотрудники ЦБ также обвинили руководство организации в выводе активов, который нарушал интересы кредиторов и вкладчиков.

"В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами", — отметили в Центробанке.

По данным надзорного органа, "Образование" предоставляло недостоверную отчетность, скрывая фактическую потерю капитала. ЦБ пообещал направить материалы проверок в Следственный комитет.

В регуляторе добавили, что регулятор неоднократно предупреждал руководство компании о нарушениях. Среди прочего, ЦБ вводил запрет на привлечение вкладов от населения.

Что касается "Финарс Банка", то, по данным ЦБ, он выполнял функции расчетного центра одной из платежных систем и не был признан в качестве значимой кредитной организации на рынке.

В регуляторе подчеркнули, что "Финарс банк" занимался сомнительными транзитными операциями, конечной целью которых была "теневая" продажа наличности.

Из двух организаций только банк "Образование", который занимал 118-е место в банковской системе страны, является участником системы вкладов. "Финарс банк", в свою очередь, располагался на 495-й строчке рейтинга.