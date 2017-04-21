ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Образование"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Банк России с 21 апреля отозвал лицензию на банковские операций у московского акционерного коммерческого инновационного банка "Образование" (АКИБ "Образование") и у "Финарс банка", говорится в сообщении регулятора.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк "Образование" занимал 96 место в российской банковской системе, "Финарс банк" был на 479 месте.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>