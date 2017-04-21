В Шанхае оштрафовали Puma за использование логотипа китайской фирмы

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Суд Шанхая обязал немецкую компанию Puma, занимающуюся выпуском спортивной продукции, выплатить штраф в 2,9 миллионов юаней (примерно 421 тысяча долларов) за использование логотипа китайской фирмы, пишет газета Shanghai Daily.

Согласно решению суда района Хуанпу, Puma должна выплатить штраф местной компании "Хэнюаньсян" (Hengyuanxiang) за использование ее логотипа.

Как отмечает газета, в 2014 году компания "Хэнюаньсян" зарегистрировала логотип с изображением головы барана. В 2015 году Puma выпустила серию обуви и одежды в честь года овцы, где использовался похожий логотип — разница была лишь в размере. Компания Puma настаивала, что просто использовала общеупотребительный иероглифический знак.

Однако суд решил, что Puma нарушила правила использования логотипа компании "Хэнюаньсян", что, по мнению судей, могло привести к ущербу для китайской фирмы. В ходе расследования было установлено, что Puma заработала на продаже одежды и обуви с этим логотипом около 6 миллионов юаней. Почти половину средств суд обязал выплатить компании "Хэнюаньсян" в качестве компенсации.