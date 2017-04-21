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Экономика

СМИ: Центробанк создаст платформу моментальных платежей и переводов граждан

08:1621.04.2017
(обновлено: 08:17 21.04.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фотоЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ЦБ РФ с банками, входящими в ассоциацию "Финтех", намерен создать платформу моментальных платежей (p2p), люди смогут проводить платежи в пользу других физлиц и для оплаты товаров и услуг, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

Оплата товаров в интернет-магазине
© Fotolia / thanatip
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По словам Бакиной, суммы платежей – до 100 тысяч рублей, совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки). Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты, обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и другое, пишет газета.

В проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, сообщил изданию исполнительный директор "Финтеха", председатель совета директоров Qiwi Борис Ким, концепцию утвердит набсовет ассоциации в июне.

Специалист по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" бизнес-школы "Сколково" Егор Кривошея заявил газете, что платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами. По его мнению, возглавив разработку подобной платформы, ЦБ теряет роль арбитра и подрывает развитие другой своей инициативы ­– платежной системы "Мир".

Банковская карта, архивное фото
© Fotolia / nobeastsofierce
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Сообщается, что основным идентификатором, вероятнее всего, будет номер банковского счета, у переводов с карты на карту есть свои ограничения. Однако Ким считает, что для повышения надежности расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе. К номеру счета могут быть привязаны вторичные идентификаторы, например номер телефона, логины в соцсетях, карты, но в основе будет все же перевод между счетами.

Ким также сообщил изданию, что пока не решено, кому будет принадлежать платформа. Как сказал газете представитель Visa, компания поддерживает инициативу ЦБ, платформа позволит развивать новые виды переводов, но Visa не ждет в связи с этим ощутимого влияния на карточные переводы.

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