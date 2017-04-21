СМИ: Центробанк создаст платформу моментальных платежей и переводов граждан

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ЦБ РФ с банками, входящими в ассоциацию "Финтех", намерен создать платформу моментальных платежей (p2p), люди смогут проводить платежи в пользу других физлиц и для оплаты товаров и услуг, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.
В проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, сообщил изданию исполнительный директор "Финтеха", председатель совета директоров Qiwi Борис Ким, концепцию утвердит набсовет ассоциации в июне.
Специалист по исследовательской деятельности кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" бизнес-школы "Сколково" Егор Кривошея заявил газете, что платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами. По его мнению, возглавив разработку подобной платформы, ЦБ теряет роль арбитра и подрывает развитие другой своей инициативы – платежной системы "Мир".
Ким также сообщил изданию, что пока не решено, кому будет принадлежать платформа. Как сказал газете представитель Visa, компания поддерживает инициативу ЦБ, платформа позволит развивать новые виды переводов, но Visa не ждет в связи с этим ощутимого влияния на карточные переводы.