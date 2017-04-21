Кудрин назвал условие роста российской экономики

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Темпов роста экономики выше 2-3% не будет, если РФ к 2024-2025 годам не удвоит несырьевой экспорт, полагает глава совета фонда ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Если мы не выйдем на мировые рынки, если мы не удвоим свой несырьевой экспорт за шесть лет, вот мы планирует к 2024 году или 2025-му. Если мы не удвоим несырьевой экспорт, то у нас не будет темпов роста выше 2%. Ну будет, может быть, от двух до трех", — сказал Кудрин в выступлении на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, низкая мотивация государственных компаний и их большая доля в ведущих отраслях экономики РФ является одной из самых значительных причин низкого темпа роста экономики страны.

"В связи с тем, что недостаточно стимулов, конкуренции, мотивации руководителей (государственных ред.) компаний, сегодняшний проблемно низкий темп роста в значительной степени лежит на ответственности наших госкомпаний и госсектора, который недостаточно эффективен", — сказал Кудрин.

По его словам, нужен новый толчок к развитию конкуренции, в том числе, международной. "Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства, потому что государственные компании иначе мотивированы, иначе стимулированы по росту производительности. В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании – от добычи до финансов. Где вообще не должно быть государственных компаний – ни в добыче, ни в финансах – в перспективе", — сказал Кудрин.

По его словам, доля выручки госкомпаний в энергетике сейчас составляет 70%, в финансах – 46%. "Я надеюсь, что лет через 6-7 это будет 15-20%, то есть, нужно существенно снизить долю госкомпаний в этих отраслях", — считает Кудрин.