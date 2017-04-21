Кабмин планирует до конца мая внести в Госдуму законопроект по НДД

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Правительство РФ планирует до конца мая рассмотреть и внести в Госдуму законопроект о введении НДД в пилотном режиме с 2018 года, решение о льготах для обводненных месторождений в рамках НДД пока не принято, для них возможны отдельные льготы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Минфин ранее высказывался против совмещения налога на добавленный доход (НДД) и льгот обводненным месторождениям, это может привести к выпадающим доходам бюджета в объеме 100 миллиардов рублей в год.

"Решение будет принимать парламент. Пока мы решили, что законопроект готов для рассмотрения на заседании правительства", — сообщил Дворкович.

"Я думаю, преференции для Самотлора и других обводненных месторождений, потому что Самотлор — не единственное, целесообразны. Но какие преференции — в рамках НДД или как отдельную льготу, процент скидки, мы вчера не смогли определить, поскольку слишком не совпадают расчеты разных министерств и компаний, они отличаются в разы. И невозможно было при таких расчетах принять окончательное решение", — рассказал вице-премьер.

По его словам, выработка окончательного решения будет идти параллельно с рассмотрением закона в парламенте. "Возможно, как раз в парламенте процесс сойдется и примем одновременное решение и по НДД и по обводненным месторождениям — или внутри НДД, или отдельно", — сказал Дворкович.

"Я думаю, реалистично это сделать до конца мая: до конца мая успеть рассмотреть на правительстве и внести в Госдуму", — подытожил вице-премьер.