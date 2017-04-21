General Motors приостанавливает работу в Венесуэле после захвата ее завода

МЕХИКО, 21 апр – РИА Новости. Американская корпорация General Motors (GM) объявила в четверг о намерении приостановить работу в Венесуэле после захвата ее предприятия венесуэльскими властями.

По сообщению компании, процесс взятия под контроль завода был осуществлен без учета права корпорации на защиту своих прав и интересов, отмечает портал Panorama.

Ранее GM заявила о незаконном захвате властями Венесуэлы своего завода в городе Валенсия. Согласно заявлению, другие активы компании, такие как автомобили, были незаконно вывезены с ее объектов. GM отметила, что захват приведет к непоправимому ущербу для компании, ее 2678 рабочих, 79 дилеров и поставщиков, и пообещала обратиться в суд для защиты своих прав.