Подснежники. Какие новые модели появятся этой весной в автосалонах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. В последние годы мы привыкли слышать о том, как тот или иной автомобиль покидает российский рынок из-за низкого спроса. На смену им приходят новые модели, которые порой оказываются намного интереснее старых. РИА Новости собрало самые свежие автомобильные новинки, которые принесла нам нынешняя весна.

По бюджету

В 2016 году Hyundai Solaris занял первую строчку в рейтинге самых популярных моделей России, но уже в первом квартале текущего года упал на три позиции и оказался на четвертой строчке. Этой весной исправлять ситуацию будет Solaris нового поколения, продажи которого начались в марте. Росту его популярности должны поспособствовать не только цена (от 599 тысяч рублей), но и разные стимулирующие предложения вроде кредита без первоначального взноса. Однако клиентам отныне доступны только седаны: на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге хэтчбеки больше не производятся.

© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Hyundai Solaris © Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Hyundai Solaris

В Россию пожаловала совершенно новая модель от китайской компании Chery — Tiggo 2. По цене (от 598 тысяч) хэтчбек из Поднебесной конкурирует с Hyundai Solaris, а по предназначению — с Renault Sandero Stepway и даже с Lada XRay. В зависимости от комплектации к услугам будущего владельца 1,4-литровый 106-сильный мотор, "механика" либо "автомат", 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и даже камера заднего вида.

Компания Ford предложила своим поклонникам новую комплектацию White and Black для моделей Fiesta и Focus. Машины можно приобрести лишь в белом и черном цветах (хотя Генри Форд всегда был только за черный), но с расширенным списком оборудования, что позволит немного сэкономить.

Специальной версией 40th Anniversary выделилась Lada. Ее приурочили к 40-летнему юбилею внедорожника "Нива", который теперь принято называть 4x4. Помимо новых цветовых решений в отделке экстерьера и салона, кузов ограниченной серии модели будет впервые в заводских условиях окрашиваться в камуфляжный цвет. Всего будет произведено 1977 юбилейных машин (выпуск "Нивы" стартовал в 1977 году), каждая из которых получит свой порядковый номер.

Кроссоверы

Путь нового кроссовера Skoda Kodiaq до России, как это часто бывает у чехов, оказался тернист: с момента премьеры модели 1 сентября 2016 года до начала поставок в июне пройдет почти год. Однако цены уже известны, и дилеры вовсю принимают заказы. Первые автомобили будут поставляться из Чехии по цене от двух миллионов рублей, но в 2018 году Kodiaq начнут производить в Калуге, и тогда он подешевеет аж на полмиллиона (если курс рубля вдруг не упадет или еще чего плохого не случится).

© Фото : ŠKODA AUTO Россия Автомобиль Skoda Kodiaq © Фото : ŠKODA AUTO Россия Автомобиль Skoda Kodiaq

В начале весны на рынок вышла новая версия Mitsubishi Outlander GT, которая предлагается покупателям в одной комплектации и с единственным двигателем. Доплатить можно только за цвет кузова. Subaru завезла спецверсию Forester под названием S Limited с атмосферным 2,0-литровым мотором. Она отличается спортивным пакетом опций, который ранее был доступен только для версий с турбированными двигателями. Volkswagen Tiguan нового поколения этой весной обзавелся новым 1,4-литровым 150-сильным мотором.

С 1 мая стартуют продажи новейшего кроссовера Peugeot 3008, цены и комплектации которого вот-вот будут объявлены. Mercedes-Benz вывел на рынок компактный кроссовер GLA-Class в вариантах с передним и полным приводами и в версии AMG. Все модификации по традиции продаются в фиксированной комплектации "Особая серия".

© Фото : AUDI AG Автомобиль Audi Q5 © Фото : AUDI AG Автомобиль Audi Q5

Audi Q5 — еще один кроссовер, ехавший в Россию долгие месяцы: его премьера состоялась в сентябре прошлого года в Париже, а в продажу машина поступила только сейчас. По дороге модель "растеряла" дизельные агрегаты и прибыла к нам с одним-единственным 2,0-литровым бензиновым двигателем. Его мощность снизили с 252 до 249 лошадиных сил, чтобы клиентам не пришлось переплачивать транспортный налог. Кроме того, этой весной дилеры Audi начали предлагать спортивную версию кроссовера Q3 под названием S line competition.

Большие и внедорожные

Для тех, кому нужен внедорожник большего размера, KIA приготовила обновленный Mohave. Правда, и заплатить за него придется больше — от 2,4 миллиона рублей.

Китайские автопроизводители предложили россиянам большой внедорожник Foton Sauvana. Он почти такой же большой, как KIA Mohave, но стоит дешевле — от 1,67 миллиона рублей. Единственное, с чем просчитались китайцы, так это с мощностью 2,0-литрового турбомотора, которая, в зависимости от комплектации, составляет 201 или 217 лошадиных сил. В первом случае всего за одну лишнюю лошадиную силу будущему владельцу придется уплачивать более высокий транспортный налог.

Весна для больших внедорожников Mitsubishi оказалась насыщенной на события. Во-первых, в продажу вышел обновленный пикап L200 с новым обликом и системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС". Во-вторых, построенный на базе пикапа внедорожник Pajero Sport наконец обзавелся дизельной версией, что должно привлечь к нему дополнительную аудиторию. И в-третьих, в Россию снова вернулся Pajero, который перестали продавать летом 2016 года из-за обвала курса рубля. Ходят слухи, что сильный рубль может вернуть к нам и компактный кроссовер Mitsubishi ASX.

Разноформатные

В семействе Skoda Octavia тоже много новинок. Обновленные лифтбеки калужской сборки начали поступать в автосалоны дилеров, а клиенты теперь могут заказать ранее недоступную полноприводную модификацию модели. Стартовал прием заказов на универсалы повышенной проходимости Octavia Scout, а также на заряженные универсалы и седаны Octavia RS.

© Фото : ООО "Тойота Мотор" Автомобиль Toyota Camry © Фото : ООО "Тойота Мотор" Автомобиль Toyota Camry

В ходе обновления седана Camry компании Toyota удалось не только поменять внешность модели, но и оставить стартовую цену без изменений. Все потому, что новое оборудование предлагается только в комплектациях более высокого уровня, которые и стали дороже. Теперь у одного из самых популярных седанов бизнес-класса в России есть светодиодные фары ближнего света. Светодиоды для дальнего света фар, похоже, приберегли до следующего обновления.

Вслед за бюджетным седаном Volkswagen Polo комплектацией Life обзавелись универсалы и седаны Passat и Passat Variant, а также седаны Jetta. Все модели серии Life оснащены наиболее востребованным клиентами дополнительным оборудованием, а потому стоят дешевле, чем если бы это оборудование заказывалось отдельно для любой другой комплектации.

© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Genesis G80 © Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ" Автомобиль Genesis G80

Премиальная корейская марка Genesis (ранее входила в состав Hyundai) этой весной выводит на российский рынок вторую модель — седан G80. Выбирать придется только из комплектаций, так как мотор у модели один: 2,0-литровый с механическим наддувом мощностью 245 лошадиных сил. Зато коробка передач у модели исключительно автоматическая, а привод — только полный.

Концерн BMW все-таки решился привезти в Россию переднеприводный компактвэн 2 Series Active Tourer. Впервые эту модель показали в 2014 году, хотели было начать поставлять в нашу страну, но из-за кризиса передумали. Получается, что этой весной мы увидим на наших дорогах уже обновленную машину с трехцилиндровым моторчиком объемом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил.

В марте возобновились поставки гибрида Toyota Prius, который покинул российский рынок летом 2016 года. За автомобиль гольф-класса с двумя двигателями (ДВС — 98 лошадиных сил, электромотор — 74 "лошадки") придется отдать более 2,1 миллиона рублей. Бестселлером Prius точно не станет.

© Фото : Toyota Motor Автомобиль Lexus LC 500 © Фото : Toyota Motor Автомобиль Lexus LC 500

Среди спорткаров весеннее пополнение от Audi: в продаже появилось купе TT RS за 4,6 миллиона рублей, способное разогнаться с нуля до ста километров в час за 3,7 секунды. Конкуренцию немецкому турбированному мотору составит атмосферный двигатель V8 спортивной двухдверки Lexus LC 500 почти за восемь миллионов рублей. Самым дорогим и быстрым предложением нынешней весны стал новый Porsche 911 GT3 за 10,3 миллиона рублей.