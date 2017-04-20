В Ираке заявили о возможном выходе из сделки по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Ирак может попытаться получить исключения из соглашения стран ОПЕК и других государств по сокращению добычи нефти, чтобы, напротив, нарастить ее, заявил лидер Иракского национального альянса, правящей шиитской коалиции страны, Аммар аль-Хаким.

Хаким пояснил, что Багдад, возможно, предпримет подобные действия из-за важности доходов от нефтяной промышленности в борьбе страны с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Учитывая подобные обстоятельства, Ирак вправе надеяться, что другие члены ОПЕК сделают для него исключение, и у страны будет возможность увеличить добычу", — сказал аль-Хаким в интервью агентству Рейтер.

"Но мы поддерживаем идею общего снижения предложения (на рынке нефти — ред.) со стороны ОПЕК с целью роста цен (на нефть — ред.), — также отметил он.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Как заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, решение о возможном продлении соглашения будет принято 25 мая.

Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Согласно апрельскому докладу организации, по данным вторичных источников, страна сократила свою добычу в марте на 159 тысяч баррелей в день с октябрьского уровня — до 4,402 миллиона баррелей в сутки. По условиям венского соглашения Ирак должен снизить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки от уровня октября — до 4,351 миллиона баррелей в день.

*Террористическая организация, запрещенная в России