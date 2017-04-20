Италия потеряла от антироссийских санкций до четырех миллиардов евро

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Италия потеряла с начала введения санкций в отношении России от 3,6 до 4 миллиардов евро, сообщил итальянский сенатор, представитель партии "Лига Севера" Серджио Дивина.

Третий Ялтинский международный экономический форум стартовал в Крыму в четверг. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек из более чем 40 стран. Это известные политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация из Италии.

"Санкции противоречат внутренним интересам Европы. Это удар по нашему карману – особенно для тех, кто, как Италия, пострадал от снижения экспорта в Россию. Потери Италии с момента ввода санкций составляют от 3,6 до 4 миллиардов евро. Этот эффект ощущается до сих пор", — приводит слова Дивина пресс-служба форума.

Сенатор выразил надежду, что Рим соберется с силами и пересмотрит свою позицию по отношению к России.

"Сейчас в Крыму находится делегация предпринимателей из Венето. Этот факт ясно говорит, что у наших компаний есть желание прорвать блокаду и восстановить свое присутствие на российском рынке", — подчеркнул Дивина.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

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