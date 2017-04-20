Никифоров рассказал о направлениях программы цифровой экономики

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Программа развития цифровой экономики РФ до 2025 года, которую разрабатывает Минкомсвязь, предварительно будет включать девять направлений, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Это пока весьма условное деление. Сейчас этих направлений девять, но их может стать и больше, и меньше", — сказал министр в кулуарах российского интернет-форума РИФ + КИБ 2017.

Он уточнил, что среди направлений, в частности, система управления самой программой, "Повышение эффективности госуправления с помощью цифровизации", "Здравоохранение", "Образование", "Умный город", "Инфраструктура". "Это не значит, что мы не будем заниматься культурой или транспортом, просто это то, где мы видим, что первоочередные шаги должны быть сделаны", — пояснил Никифоров.

По его словам, в конце мая "определенные контуры" программы будут представлены в правительство. "Государство должно быть инфраструктурным инвестором, создавать хороший задел и проводить интернет и другие технологии туда, где это невозможно сделать с точки зрения коммерческой окупаемости", — отметил министр.

Разработать и утвердить программу "Цифровая экономика" до 1 июня поручил президент РФ. В начале апреля Владимир Путин распорядился создать рабочую группу экономического совета при президенте РФ по направлению "Цифровая экономика", а также утвердил ее состав и положение о ней. В нее вошли, в частности, помощники президента Андрей Белоусов, Игорь Щеголев (в качестве соруководителей), замначальника экспертного управления президента РФ Леонид Осипов, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийными партнером форума РИФ + КИБ 2017.