Никифоров рассказал о направлениях программы цифровой экономики

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Программа развития цифровой экономики РФ до 2025 года, которую разрабатывает Минкомсвязь, предварительно будет включать девять направлений, рассказал журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
Он уточнил, что среди направлений, в частности, система управления самой программой, "Повышение эффективности госуправления с помощью цифровизации", "Здравоохранение", "Образование", "Умный город", "Инфраструктура". "Это не значит, что мы не будем заниматься культурой или транспортом, просто это то, где мы видим, что первоочередные шаги должны быть сделаны", — пояснил Никифоров.
По его словам, в конце мая "определенные контуры" программы будут представлены в правительство. "Государство должно быть инфраструктурным инвестором, создавать хороший задел и проводить интернет и другие технологии туда, где это невозможно сделать с точки зрения коммерческой окупаемости", — отметил министр.
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