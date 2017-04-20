СМИ: сенаторы предлагают возвращать деньги туристам за отдых в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Совете Федерации предложили предоставлять налоговый вычет до 120 тысяч рублей гражданам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России. Об этом газете "Известия" рассказал один из авторов инициативы сенатор Игорь Фомин.

Сейчас налоговый вычет в этой сфере распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости путевки.

По словам Фомина, введение налогового вычета на стоимость путевок на российские курорты может существенно увеличить объем туристического рынка страны.

С этим согласны и опрошенные газетой эксперты. По мнению директора ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко, новые льготы увеличат приток денег, за счет чего удастся модернизировать отечественные курорты.

Помимо этого, сенаторы разрабатывают законопроект об уменьшении налога на прибыль организациям, которые покупают сотрудникам путевки. По расчетам парламентариев, возможность списания затрат на себестоимость удвоит количество оплачиваемых за счет предприятий поездок.

Совет Федерации официально внесет предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни, отмечает издание.