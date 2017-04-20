Венесуэла снова продлила хождение изымаемой из оборота купюры

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Хождение изымаемой с декабря прошлого года из оборота купюры в 100 боливаров в очередной, шестой раз, продлено в Венесуэле.

"Президент Николас Мадуро принял решение продлить законное хождение билетов по 100 боливаров до 20 мая 2017 года", — написал в среду вечером в своем микроблоге в Twitter вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

В середине декабря 2016 года Мадуро объявил о прекращении обращения в течение 72 часов купюры в 100 боливаров, стоимость которой на "черном рынке" равнялась тогда всего примерно 2,5 цента США. Однако затем хождение банкноты было продлено до 2 января, затем до 20 января, 20 февраля, 20 марта и 20 апреля.

Ранее ЦБ Венесуэлы объявил о выпуске шести новых купюр номиналом от 500 до 20 тысяч боливаров, которые постепенно вводятся в оборот. Решение об изъятии купюры в 100 боливаров мотивировалось властями противодействием международной финансовой мафии, которая, по словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, по приказу США выводила венесуэльские деньги с территории страны.

Власти Венесуэлы отказываются признавать объективным падение курса национальной валюты, обвиняя в этом правые силы, якобы атакующие ее при помощи "обменной мафии" по указке из Вашингтона и Майами.