Нижне-Бурейская ГЭС начала выработку электроэнергии в тестовом режиме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр — РИА Новости. Первый гидроагрегат испытан под нагрузкой на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, начата выработка электроэнергии в тестовом режиме, сообщает пресс-служба станции.

"На Нижне-Бурейской ГЭС стартовал завершающий этап комплексных испытаний первого гидроагрегата: постановка под нагрузку. Станция в тестовом режиме выдает свои первые киловатты в Объединенную энергосистему Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

Испытаниям под нагрузкой предшествовали пробные пуски, опробования на холостом ходу турбины, высоковольтные испытания. Тесты показали, что все параметры гидроагрегатов №1 и 2 соответствуют проектным показателям. Также полностью проверена готовность вспомогательных систем и оборудования гидроагрегатов к безопасной эксплуатации.

"Заключительным этапом испытаний станет работа гидроагрегатов под нагрузкой в сети в течение 72 часов, после чего будет сделан вывод об их готовности к промышленной эксплуатации",- уточняется в сообщении.

Ранее в зоне Нижне-Бурейской ГЭС прошла операция по предотвращению гибели диких животных "Мазай", во время которой зверей отпугивали из зоны затопления, отлавливали и перевозили с изолированных островов на безопасные места. В 2014 году между Амурской областью, ОАО "Нижне-Бурейской ГЭС" и Проектом ПРООН/ГЭФ-Минприроды было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество сторон с целью сохранения биоразнообразия при строительстве станции. В зоне влияния водохранилища был образован природный парк "Бурейский".

По информации РусГидро, в 2017 году планируется завершить все строительно-монтажные работы, закончить монтаж и пусконаладку всего гидросилового, гидромеханического и вспомогательного оборудования, обеспечить двухэтапное заполнение ложа водохранилища до проектной отметки в 138 метров и последовательно пустить все четыре гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС.

Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО "РусГидро".