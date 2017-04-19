Россия временно ограничила ввоз птицы из трех районов Дании

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россельхознадзор с 19 апреля вводит временные ограничения на ввоз в РФ мяса птицы и инкубационного яйца из муниципалитетов Хельсингёр, Френденсборг и Грибсков в Дании в связи с регистрацией на этих территориях очагов птичьего гриппа, следует из указания российского ведомства.

Помимо этого, под ограничения попали кормы и кормовые добавки для птиц, ранее использовавшееся для содержания, убоя и разделки птиц оборудование. Одновременно с этим Россельхознадзор ввел ограничения на транзит живой птицы по территории РФ из указанных муниципалитетов.

В апреле Россельхознадзор сообщил, что может попросить ряд стран Евросоюза приостановить выдачу сертификатов для поставок в Россию товаров, которые несут риск распространения птичьего гриппа на территории РФ. Тогда отмечалось, что такая меря может быть применена для недопущения заноса птичьего гриппа в РФ из Европы.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.