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Экономика

Санкции в помощь: в Россию пришел сельскохозяйственный бум

19:5719.04.2017
(обновлено: 20:08 19.04.2017)
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© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкУборка урожая зерновых культур в Новосибирской областиУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Производители сельхозтехники получат 13,7 млрд рублей правительственных субсидий. С их помощью аграрии закупят дополнительно более 21 тыс единиц техники: тракторы, комбайны, сеялки. В кабмине уверены: мера простимулирует производство российской сельскохозяйственной техники и поможет фермерам сэкономить на ее закупке.

Сельское хозяйство активно растет последние два года, с тех пор как Россия  в ответ на европейские санкции запретила импорт ряда продуктов и взяла курс на импортозамещение. В 2016 году Россия импортировала лишь 22% сельхозтоваров – эта цифра сократилась с 38% в 2013 году.  В кризисном 2015  году российский АПК вырос на 2,2% (при падении ВВП на 3,7%), уступив лишь финансовому рынку. А в 2016 году стал лидером среди немногих отраслей с положительной динамикой.

Владимир Путин во время встречи с представителями сельхозпредприятий Краснодарского края. 28 октября 2016
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Путин: Россия обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве

"С точки зрения экономического роста сельское хозяйство росло быстрее всех секторов. Сопоставимого роста в других секторах не наблюдалось", — отметил Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ФК "Финам".

Оптимизм оправдался

Опережающие темпы развития отрасли признала влиятельная британская деловая газета Financial Times, подчеркнув, что мощный положительный импульс ему придали введенные Западом санкции. Они подстегнули развитие местных компаний и запустили процесс импортозамещения. Некоторые западные аналитики и экономисты сомневались, что из этого что-то получится, отмечает издание, но в аграрном секторе оптимизм оправдался.

Россия переживает сельскохозяйственный бум, констатирует FT, и  российский рынок скрывает массу возможностей для инвесторов.

© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия"
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы на полях предприятия ЗАО "Агрофирма Россия"

Авторы указывают: растущая прибыль позволяет фермерам вкладывают все больше средств в технологии и закупку удобрений, поэтому российское сельхозпроизводство будет развиваться и далее.

"Отрасль сама по себе не является высококапиталоемкой. Чтобы начать производство, допустим, на открытом грунте, не требуется большой  объем капитала, как, например, для строительства завода. Можно достаточно быстро производить продукцию  при наличии спроса", — отмечает Нигматуллин.

Аналитик, впрочем, отмечает, что в структуре российской экономики сельское хозяйство пока занимает очень небольшую долю в ВВП – около 3,5%, а импортозамещение во многом ориентировано на продовольственную безопасность.

Начало посевных работ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Инвестиции в АПК Рязанской области в 2016 году составили 5,6 млрд рублей

Заместили на 4 млрд долларов

По оценкам Минсельхоза, за время действия продовольственного эмбарго российские сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на 4 миллиарда долларов.

В марте глава аграрного ведомства Александр Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия.

По данным на январь 2017 года, на ТЭК в России приходится 66% экспорта, на продтовары и сельскохозяйственное сырье  - 5%. Между  ними расположились более значимые статьи – металлы и изделия из металлов (10%), химпром и каучук (по 6%).

"Но с точки зрения объемов, поставки сельхозпродуктов соспоставимы с экспортом машин и транспортных средств. И с учетом тенденции  к опережающим темпам роста производства сельхозсырья, они вполне могут их превысить", — указывает аналитик "Финам".

© Fotolia / janecatСвиньи
© Fotolia / janecat
Свиньи

Как отмечает FT, в прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерновых культур. По данным издания, общий объем производства  достиг рекордных 119 миллионов тонн, из которых  34 миллиона пошло на экспорт. Внутреннее производство свинины и курятины свело на нет необходимость импорта.

Свои овощи

Помидоры
© Fotolia / fotofund
Тепличный комплекс по выращиванию томатов появится в Липецкой области
Кроме того, Россия стала ведущим поставщиком сахарной свеклы, а объемы производства парниковых овощей в прошлом году выросли на 30% по сравнению с 2015 годом, указывает FT. Эксперты рынка уверяют: значительное увеличение предложения российских тепличных овощей продолжится.

Как сообщили в российском Институте аграрного маркетинга (ИАМ), последние два года в сфере производства тепличных овощей – огурцов, томатов, салатов, зелени, — наблюдается инвестиционный бум.

По данным ИАМ, объем импорта тепличных овощей в зимний период удалось сократить вдвое – с 70% до 35%.

"К 2018 году у нас доля импорта тепличных овощей будет менее 20%" — прогнозирует директор Института Аграрного маркетинга Елена Тюрина. 

© РИА Новости . Е. ТерлецкийПерейти в фотобанкУрожай овощей
© РИА Новости . Е. Терлецкий
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Урожай овощей

Снижение цен

Для потребителя такая картина – очевидный плюс, так как растущая конкуренция между отечественными производителями приведет к снижению цен.

"Аналогичная ситуация складывается на рынке свинины и птицы. Рост производства привел к тому, что цены стабильные, и даже снижаются по отдельным категориям. То же самое нас ждет на рынке тепличных овощей", — пояснили в ИАМ.

В Институте рассказали, что новые инвестпроекты Россия сейчас реализует при производстве грибов, шампиньонов и вешенок, отдельная статья – финансирование садов  и виноградарства.

"Года через два  мы сократим объемы импорта косточковых (слива, вишня, черешня) и семечковых (яблоки, груши)", — обещает Тюрина.

Слабый или сильный

Наряду с санкциями и господдержкой, позитивное влияния на отрасль оказало ослабление рубля последних лет – оно не только помогло экспортерам, но и ограничило спрос на импорт. Людям стало выгоднее покупать продукцию местного производителя, чем привозную.

"Слабый рубль сыграл очень значимую роль с точки зрения стимулирования инвестиций в отрасли и промпроизводства в отрасли", — указывает Нигматуллин.

© Fotolia / RrraumДесятирублевые монеты
© Fotolia / Rrraum
Десятирублевые монеты

В последнее время российская валюта значительно укрепилась, и крепкий рубль, как отмечают в отрасли, это двоякий фактор.

"Сейчас рубль достаточно стабилен, но в условиях дефицита какой-то продукции сильная валюта, наоборот, приводит к сокращению объемов импорта и к переходу на российское производство", — указывают в ИАМ.

С одной стороны, крепкий рубль будет поддерживать российского производителя, ориентированного на внутренний рынок, но с другой  - несколько осложнит продажи на экспорт. Экспортерам, впрочем, могут помочь стимулирующие меры, например, ослабление налогов. 

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