В МВФ рассказали, что может подорвать финансовую систему Евросоюза

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Сокращение прибыльности европейских банков и рост объема необслуживаемых кредитов может усилить риски для финансовой системы ЕС, говорится в разделе "Глобальная стабильность" мирового прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

"Комбинация низкой прибыли, сокращение доступа к частному капиталу и трудности, связанные с необслуживаемым долгом, препятствуют восстановлению (европейской экономики) и могут повторно повысить системные риски", — отмечают аналитики фонда.

В МВФ не исключают, что инерции восстановления финансового сектора ЕС, которая была задана более ранними периодами, может не хватить для полного преодоления кризисных тенденций.

"Встречные ветры могут также затронуть доходность крупных, системообразующих банков в Европе. Они пытаются развиваться на глобальном рынке и составлять там конкуренцию, в некоторых случаях это может привести к проблемам доходности в их родных странах",- предупреждают в фонде.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард, выступая в Брюсселе, отмечала, что, в частности, южным странам Европы необходимо завершить процесс оздоровления финансовой системы, так как неработающие кредиты (NPL) в банках давят на экономический потенциал этих стран.