Медведев о продовольственной ситуации: "Россия кормит себя сама"

Отчет о работе правительства за 2016 год (32)

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия к настоящему времени достигла выдающихся результатов в самообеспечении продовольствием за счет собственного сельхозпроизводства, заявил во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы достигли таких уровней обеспечения продовольственной безопасности, которые заложены в доктрине (Доктрина продовольственной безопасности РФ), которые никогда в предыдущие годы — ни в постсоветский, ни в советский период — мы не достигали", — сказал Медведев.

"Мы, по сути, кормим себя сами, это выдающийся результат", — отметил глава правительства.

Он добавил, что "те урожаи, которые мы собираем, они существеннейшим образом отличаются от того, что было в советские времена, равно, как и решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности".