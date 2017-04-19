Медведев о продовольственной ситуации: "Россия кормит себя сама"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия к настоящему времени достигла выдающихся результатов в самообеспечении продовольствием за счет собственного сельхозпроизводства, заявил во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
"Мы, по сути, кормим себя сами, это выдающийся результат", — отметил глава правительства.
Он добавил, что "те урожаи, которые мы собираем, они существеннейшим образом отличаются от того, что было в советские времена, равно, как и решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности".