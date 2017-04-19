Человек и нацбезопасность: Медведев назвал приоритеты нового бюджета

Отчет о работе правительства за 2016 год (16)

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ при формировании бюджета нового цикла будет исходить из трех принципиальных установок: деньги должны идти на вложения в человека, на реализацию инфраструктурных проектов и на обеспечение национальной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

Он напомнил, что уже начался новый бюджетный цикл. Работа над бюджетом будет вестись с учетом проектного подхода в государственных программах, который позволяет концентрировать ресурсы на ключевых направлениях.

Было выделено 10 приоритетных направлений, среди которых здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда. Также работа будет сконцентрирована на международной кооперации и экспорте, малом бизнесе и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, реформе контрольной и надзорной деятельности, безопасных и качественных дорогах, проблемах моногородов и экологии, подчеркнул премьер.

По каждому из этих направлений разработаны проекты с конкретными сроками исполнения и ключевыми показателями. "На это выделены просчитанные ресурсы. И ответственность – не "размазывается" между ведомствами", — добавил Медведев.

"При формировании бюджета будем исходить из трех принципиальных установок. Деньги должны идти, во-первых, на вложения в человека. Во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов. И в-третьих, на обеспечение национальной безопасности", — подчеркнул он.