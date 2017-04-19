Медведев пообещал повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие несколько лет будет повышен до уровня прожиточного минимума работающего человека, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Глава правительства напомнил, что в прошлом году МРОТ был поднят дважды – до 7,5 тысяч рублей.
"С 1 июля этого года МРОТ поднимется до уровня 7 тысяч 800 рублей. А в ближайшие несколько лет – до уровня прожиточного минимума работающего. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Об этом спрашивали коллеги из ЕР", — сказал Медведев.
Глава кабмина отметил, что за прошлый год было выплачено 25 миллиардов рублей задолженности более чем 1 миллиону человек. "И сейчас мы готовим поправки в законодательство, чтобы еще лучше обеспечить защиту прав работающих людей", — добавил он.