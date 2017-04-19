Трамп подписал указ о поддержке американских производителей и рабочих

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о поддержке американских рабочих и товаров, момент подписания указа транслировал телеканал CNN.
Комментируя предстоящее подписание указа, представитель Белого дома отмечал, что соглашения о свободной торговле, которые ранее заключали США, негативно сказались на производстве внутри страны и на уровне занятости среди американских рабочих. В частности, согласно этим соглашениям США обычно дают "национальный режим" для иностранных поставщиков в обмен на "ответный доступ" к рынкам этих стран.
Указ предписывает министру торговли США "полностью оценить эффект каждого из соответствующих соглашений, чтобы определить, отвечает ли оно отвечает стандартам", установленным президентом США. "Любое соглашение, которое не будет соответствовать стандартам президента Трампа" и принципам "справедливости и взаимности" может подлежать пересмотру.