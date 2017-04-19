Трамп подписал указ о поддержке американских производителей и рабочих

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о поддержке американских рабочих и товаров, момент подписания указа транслировал телеканал CNN.

Указ "Покупай американское, нанимай американцев" призван стимулировать производство внутри страны. Этот указ, в частности, коснется выдачи виз иностранцам для "защиты американских рабочих".

Комментируя предстоящее подписание указа, представитель Белого дома отмечал, что соглашения о свободной торговле, которые ранее заключали США, негативно сказались на производстве внутри страны и на уровне занятости среди американских рабочих. В частности, согласно этим соглашениям США обычно дают "национальный режим" для иностранных поставщиков в обмен на "ответный доступ" к рынкам этих стран.

Указ предписывает министру торговли США "полностью оценить эффект каждого из соответствующих соглашений, чтобы определить, отвечает ли оно отвечает стандартам", установленным президентом США. "Любое соглашение, которое не будет соответствовать стандартам президента Трампа" и принципам "справедливости и взаимности" может подлежать пересмотру.

Выступая в Висконсине по поводу данного указа, Трамп заявил, что расследует каждую торговую сделку, которая нанесла урон американскому рабочему классу. В ходе предвыборной кампании он заявлял о намерении пересмотреть торговые соглашения США с тем, чтобы они лучше соответствовали американским интересам. Он, например, указывал на недостатки Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), в которую входят США, Канада и Мексика и обещал сделать ее "более справедливой" для США.