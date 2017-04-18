Названы самые дорогие и узнаваемые российские бренды

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance опубликовала список самых узнаваемых и дорогих российских фирм Russia 50.

Аналитики оценивали влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность компаний с учетом таких факторов, как узнаваемость, лояльность, эффективность бизнес-модели, а также инвестиции в рекламу.

"Аэрофлот" занял первое место в рейтинге по индексу силы бренда (Brand Strength Index) с результатом 88,8 балла. Вторым по узнаваемости стал Сбербанк, который аналитики оценили в 82,9 балла. Бронзу завоевала торговая сеть "Магнит" с индексом 80 баллов.

"Роснефть" занимает четвертое место в списке наиболее узнаваемых брендов (76,3 балла). На пятой строчке расположился оператор "Билайн" (74,8 балла). В первую десятку аналитики также включили "ЛУКОЙЛ", "Мегафон", ВТБ, "Газпром" и МТС.

В числе самых дорогих брендов по версии Brand Finance оказались преимущественно предприятия банковского и энергетического сектора — Сбербанк, "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Магнит", "Сургутнефтегаз", РЖД, ВТБ, МТС и "Татнефть".