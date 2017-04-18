Холдинг "Просвещение" намерен заключить на ПМЭФ соглашение с ЮНЕСКО

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Холдинг "Просвещение" намерен заключить в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума соглашение с ЮНЕСКО о сотрудничестве, сообщил РИА Новости президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Владимир Узун.

"Россия — одна из 10 стран-доноров ЮНЕСКО. Мы намерены подписать на питерском форуме соглашение с ЮНЕСКО о совместном проведении образовательных программ и мероприятий как на территории России, так и в других странах", — сказал Узун.

По его словам, первая встреча с представителями ЮНЕСКО состоялась в минувшем году на форуме в Давосе, где "Просвещение" представило свои образовательные программы, после чего было принято решение о подготовке соответствующего соглашения.

Другой представитель компании пояснил РИА Новости, что соглашение предполагает использование информационных технологий, развитие непрерывного образования и дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в рамках соглашения планируется организовать различные курсы, в том числе, для учителей, преподающих русский язык в странах СНГ и ряде стран Африки, а также для тех, кто изучает русский язык и русскую литературу за рубежом.