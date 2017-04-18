Греф рассказал о ходе продажи активов Сбербанка на Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Власти Украины рассматривают вопрос о согласовании продажи Сбербанка на Украине, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф журналистам.

"Они там сейчас в разбирательствах", — сказал Греф, отвечая на вопрос, получал ли Сбербанк сигналы с Украины о согласовании продажи дочернего банка.

Греф также отметил, что Сбербанк ведет переговоры о продаже второго банка Сбербанка на Украине — VS Bank. "Переговоры не комментируем. Планируем конечно (продажу VS Bank — ред.)", — отметил Греф.

Российский Сбербанк, имеющий 70%-ный резерв по рискам на Украине, еще на минувшей неделе планировал подать документы Нацбанку Украины и антимонопольным органам по продаже дочернего банка. Глава Сбербанка говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже Сбербанка на Украине и что Сбербанк на Украине будет продан дешевле его капитала, который по МСФО на 30 сентября 2016 года составлял 138,8 миллиона долларов.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Сбербанк продолжает искать покупателя на свою украинскую "внучку" VS Bank, рассчитывает в ближайшее время выйти на сделку по ее продаже, сообщал ранее в конце марта источник в Сбербанке.