Иран намерен создать коридор между Персидским заливом и Черным морем

ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем.

Глава МИД Ирана прибыл в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом, в рамках которого состоится грузино-иранский бизнес-форум.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе иранский министр заявил о намерении Тегерана создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем, что "будет способствовать большему сближению людей".

"Мы обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество наших стран в сфере энергетики, транзитных перевозок, экономики, сельского хозяйства. Текущий год особенный, так как мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений и эти отношения все больше углубляются с годами. Хочу еще раз поблагодарить коллегу за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии",- сказал Джанелидзе.

Грузинский министр также сообщил, что премьер-министр Георгий Квирикашвили отправится с визитом в Иран в конце недели.