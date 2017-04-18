Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Покупатели смогут проверять достоверность цены и наименования товаров после внедрения онлайн-касс в различных сферах торговли, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе всероссийской конференции "Онлайн-кассы – новые возможности ритейла".

С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны использовать кассы, передающие данные в режиме онлайн. Таким образом все операции по чекам в автоматическом режиме будут отправляться в Федеральную налоговую службу (ФНС), при этом исключается возможность "поменять" данные в пользу продавца. Контрольно-кассовые аппараты старого образца с этого года для работы приобретать запрещено. Всего в сфере торговли столицы заняты около 1 млн человек. Ежегодный товарооборот составляет 4 трлн рублей.

"Самое главное – это преимущество покупателя: покупатель впервые за всю историю торговли в стране может сам проверить достоверность наименования и цены товара, который ему продают. Одна из опций новых контрольно-кассовых аппаратов — возможность мгновенно проверить, а правильно ли вас отоварили, по той ли цене с вами рассчитались, которая учтена в налоговой декларации. Это будет иметь огромное значение, когда покупатели страны смогут вместе с налоговой службой контролировать процесс торговли. Это совершенно революционная история, которой никогда в нашем государстве не было", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что попытки создания общественных контроллеров в советское время "ничего общего не имеют с тем, что внедряется". По мнению мэра Москвы, внедрение новых кассовых аппаратов позволит увеличить прозрачность бизнес-процессов в торговле.

"Конечно, это колоссальное воздействие на легализацию бизнеса и распределение экономических потоков. Аналитика, уплата налогов — все это становится более простым и понятным для предпринимателей. Я совершенно уверен, что за счет легализации произойдет увеличение объема налогов, поступаемых в бюджет, несмотря на льготы, налоговые вычеты и т.д.", — отметил Собянин.

Он добавил, что объем серых схем в торговле остается довольно большим, но внедрение новых технологий позволит улучшить собираемость налогов, "честный бизнес будет в выигрыше".