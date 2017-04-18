Собянин рассказал о пользе внедрения онлайн-касс в торговле

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Покупатели смогут проверять достоверность цены и наименования товаров после внедрения онлайн-касс в различных сферах торговли, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе всероссийской конференции "Онлайн-кассы – новые возможности ритейла".
"Самое главное – это преимущество покупателя: покупатель впервые за всю историю торговли в стране может сам проверить достоверность наименования и цены товара, который ему продают. Одна из опций новых контрольно-кассовых аппаратов — возможность мгновенно проверить, а правильно ли вас отоварили, по той ли цене с вами рассчитались, которая учтена в налоговой декларации. Это будет иметь огромное значение, когда покупатели страны смогут вместе с налоговой службой контролировать процесс торговли. Это совершенно революционная история, которой никогда в нашем государстве не было", — сказал Собянин.
"Конечно, это колоссальное воздействие на легализацию бизнеса и распределение экономических потоков. Аналитика, уплата налогов — все это становится более простым и понятным для предпринимателей. Я совершенно уверен, что за счет легализации произойдет увеличение объема налогов, поступаемых в бюджет, несмотря на льготы, налоговые вычеты и т.д.", — отметил Собянин.
Он добавил, что объем серых схем в торговле остается довольно большим, но внедрение новых технологий позволит улучшить собираемость налогов, "честный бизнес будет в выигрыше".