Боливия хочет поставлять в Россию мясо лам и фрукты

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Боливийские сельхозпроизводители заинтересованы в поставках в Россию тропических фруктов и мяса ламы, сообщается на сайте Россельхознадзора по итогам переговоров с боливийской стороной, прошедших в Москве в понедельник.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся перспектив сотрудничества и содействия развитию торгово-экономических отношений между Россией и Боливией.

"Помимо уже экспортируемых на российский рынок орехов и цитрусовых плодов, боливийские сельхозпроизводители заинтересованы в поставках киноа, кукурузы, сои, ананасов, бананов, фруктовых соков, а также товаров животного происхождения, включая говядину и баранину, мясо ламы, куриного мяса", — говорится в сообщении.

Ранее животноводческая продукция из Боливии в РФ не экспортировалась, в связи с этим российская сторона разъяснила коллегам процедуру её доступа на рынок РФ. Отмечено, что речь об инспекции боливийских мясоперерабатывающих предприятий можно будет вести после анализа полученных от Боливии материалов.

Российская сторона также подчеркнула, что заинтересована в прямых поставках из Боливии тропических фруктов и сезонных овощей, при условии строгого соблюдения карантинных фитосанитарных норм и требований РФ.