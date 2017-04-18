США не исключают достижения с Японией соглашения о свободной торговле

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. США не исключают, что начатый администрацией Дональда Трампа деловой диалог с Японией приведет к заключению двустороннего соглашения о свободной торговле, заявил во вторник в Токио американский вице-президент Майк Пенс.

"Торговые переговоры нужно вести между двумя странами, и это мнение президента (США)", — приводит агентство Киодо слова Пенса по итогам переговоров с вице-премьером и министром финансов Японии Таро Асо.

По словам Пенса, деловой диалог, начатый во вторник между Японией и новой администрацией США, может привести к японо-американскому соглашению о свободной торговле.

"Я бы хотел более сбалансированных отношений с торговыми партнерами, включая Японию", — сказал Пенс.

Со своей стороны Таро Асо отметил, что "безопасность и экономика — это два колеса одной телеги". По его словам, диалог с США предоставил возможность двум странам провести "хорошие дискуссии" с точки зрения углубления взаимовыгодных отношений.