США хотят пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Ксения Нака. США намерены пересмотреть соглашение о свободной торговле с Республикой Корея, об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Торгово-промышленной палате во вторник.

Вице-президент упомянул о "слишком большом числе барьеров" для американского бизнеса.

"Самое существенное – это тот факт, что торговый дефицит США с Южной Кореей удвоился с того времени, как соглашение вступило в силу. Это тяжелая правда", — приводит слова Пенса агентство Ренхап.

Агентство отмечает, что высказывания Пенса находятся в русле заявлений президента США Дональда Трампа о том, что соглашения о свободной торговле, в частности с Южной Кореей, лишают американцев рабочих мест.

В то же время Пенс отметил положительные стороны соглашения, такие как увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций корейских компаний в экономику США, но вновь подтвердил, что "нужно быть честными относительно того, где торговые отношения находятся сейчас".

Он выразил надежду на то, что обеим странам удастся выровнять торговые отношения ради "светлого будущего народа США и Южной Кореи", и пообещал, что соглашение о свободной торговле может быть реформировано в ближайшее время.