Новый указ Трампа устанавливает условия для пересмотра торговых соглашений

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новый указ президента США Дональда Трампа "Покупай американское, нанимай американцев" предусматривает пересмотр соглашений о свободной торговли, не отвечающих стандартам Трампа и принципам взаимности, заявил журналистам высокопоставленной представитель администрации.

Во вторник Трамп намерен подписать указ "Покупай американское, нанимай американцев", призванный стимулировать производство внутри страны. Это указ, в частности, коснётся выдачи виз иностранцам для "защиты американских рабочих".

По словам представителя Белого дома, соглашения о свободной торговли негативно сказались на производстве внутри страны и на уровне занятости среди американских рабочих. В частности, согласно этим соглашениям США обычно дают "национальный режим" для иностранных поставщиков в обмен на "ответный доступ" к рынкам этих стран", уточнил чиновник.

"В действительности из-за этих сделок иностранцы при осуществлении госзакупок рассматриваются как американцы. США не получают справедливой доли на рынке госзакупок из-за уступок по соглашениям о свободной торговле. Этот указ предпринимает меры по преодолению этой проблемы", — сказал он.

Указ предписывает министру торговли США "полностью оценить эффект каждого из соответствующих соглашений, чтобы определить, отвечает ли оно отвечает стандартам", установленным президентом США. "Любое соглашение, которое не будет соответствовать стандартам президента Трампа" и принципам "справедливости и взаимности" может подлежать пересмотру.

"С принятием этого указа наши торговые партнеры будут проинформированы, что США ожидают справедливого и взаимного доступа к их рынкам госзакупок", — добавил высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами, если выяснится, что они не приносят выгоды американским производителям и работникам.