Новый указ Трампа устанавливает условия для пересмотра торговых соглашений

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Новый указ президента США Дональда Трампа "Покупай американское, нанимай американцев" предусматривает пересмотр соглашений о свободной торговли, не отвечающих стандартам Трампа и принципам взаимности, заявил журналистам высокопоставленной представитель администрации.
По словам представителя Белого дома, соглашения о свободной торговли негативно сказались на производстве внутри страны и на уровне занятости среди американских рабочих. В частности, согласно этим соглашениям США обычно дают "национальный режим" для иностранных поставщиков в обмен на "ответный доступ" к рынкам этих стран", уточнил чиновник.
"В действительности из-за этих сделок иностранцы при осуществлении госзакупок рассматриваются как американцы. США не получают справедливой доли на рынке госзакупок из-за уступок по соглашениям о свободной торговле. Этот указ предпринимает меры по преодолению этой проблемы", — сказал он.
"С принятием этого указа наши торговые партнеры будут проинформированы, что США ожидают справедливого и взаимного доступа к их рынкам госзакупок", — добавил высокопоставленный представитель администрации США.
Трамп в ходе предвыборной кампании обещал пересмотреть торговые соглашения США с другими странами, если выяснится, что они не приносят выгоды американским производителям и работникам.