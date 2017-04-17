МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов, отмечается в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

Вместе с тем, она освободила для российских производителей нишу на рынке в 500 миллионов долларов.

Ниша на полмиллиарда

В мониторинге напомнили, что в марте Турция отказала России во ввозе продукции с нулевыми ставками пошлин.

"Эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 миллиарда долларов", — отметили эксперты.

По их оценкам, именно такую сумму составил годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию — 508,3 миллиона долларов в 2014 году, при этом до запрета 43% всех помидоров на российском рынке были турецкими.

Также государство оперативно поддержало овощеводства закрытого грунта, внеся в прошлом году этот пункт в госпрограмму поддержки сельского хозяйства. Кроме того, в декабре 2015 года власти одобрили несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов.

"Общие затраты государства и бизнеса — 34,2 миллиарда рублей, или примерно 570 миллионов долларов", — подсчитали авторы мониторинга.

Серьезные потери

Однако российский потребитель в этой ситуации остается в "весьма невыигрышном положении".

Так, отмечается, что магазинная цена томатов до трех раз превышает ту, по которой их ввозят в Россию.

"Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран", — аргументируют аналитики.

Кроме того, торговая война с Турцией из-за зимних томатов "принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3-1,5 миллиарда долларов, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна", подчеркивают эксперты.

При этом позиция турецких властей в этом вопросе объяснима, уверены они. По словам экспертов, Анкара, на фоне обоюдного сокращения торговых операций, Турция потеряла за 2016 год относительно 2014 года 1,7 миллиарда долларов

"Вряд ли можно было предполагать, что она станет с этим мириться, имея в качестве ответной меры инструмент ограничения российского экспорта", — резюмируют авторы мониторинга.

Российское эмбарго

Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с начала 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии.

Позднее правительство допустило на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики.

Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Турецкий ответ

Турция, в свою очередь, в марте ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы и фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России.

По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, Анкара с 15 марта остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.

Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции. Однако представитель торгпредства России в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

Как заявил РИА Новости член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете, "мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными и зарабатывать должны обе стороны".

"Россия ввела запрет на поставку ряда видов сельхозпродукции из Турции. Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему", — отметил он.

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что рынок зерна "не ограничивается одной Турцией, он достаточно обширный и устоявшийся", поэтому закрытие одних сегментов означает переход товара в другие.