МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. "Помидорная война" с Турцией обошлась России в 1,5 миллиарда долларов, отмечается в мониторинге, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.
Вместе с тем, она освободила для российских производителей нишу на рынке в 500 миллионов долларов.
Ниша на полмиллиарда
"Эта "война" освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью 0,5 миллиарда долларов", — отметили эксперты.
По их оценкам, именно такую сумму составил годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию — 508,3 миллиона долларов в 2014 году, при этом до запрета 43% всех помидоров на российском рынке были турецкими.
Также государство оперативно поддержало овощеводства закрытого грунта, внеся в прошлом году этот пункт в госпрограмму поддержки сельского хозяйства. Кроме того, в декабре 2015 года власти одобрили несколько инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов.
"Общие затраты государства и бизнеса — 34,2 миллиарда рублей, или примерно 570 миллионов долларов", — подсчитали авторы мониторинга.
Серьезные потери
Так, отмечается, что магазинная цена томатов до трех раз превышает ту, по которой их ввозят в Россию.
"Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран", — аргументируют аналитики.
Кроме того, торговая война с Турцией из-за зимних томатов "принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3-1,5 миллиарда долларов, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна", подчеркивают эксперты.
"Вряд ли можно было предполагать, что она станет с этим мириться, имея в качестве ответной меры инструмент ограничения российского экспорта", — резюмируют авторы мониторинга.
Российское эмбарго
Позднее правительство допустило на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики.
Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.
Турецкий ответ
По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, Анкара с 15 марта остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.
Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции. Однако представитель торгпредства России в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.
Как заявил РИА Новости член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете, "мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными и зарабатывать должны обе стороны".
В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что рынок зерна "не ограничивается одной Турцией, он достаточно обширный и устоявшийся", поэтому закрытие одних сегментов означает переход товара в другие.