В краю родном: отдых в России оценили в 40 тысяч рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Около 20% россиян из тех, что могут позволить себе туристические поездки, не готовы тратить деньги на отдых в России. Свое дело сделали кризис и снижение доходов, но одна из причин, по которой россияне не хотят "кормить" российских организаторов отдыха, — отсутствие качественного сервиса и инфраструктуры. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Половина опрошенных, настроенные поехать на российские курорты, готовы оставить на них не более 40 тысяч рублей. И только каждый десятый способен поднять эту планку до 60 тысяч рублей.

Дача и отсутствие сервиса

Авторы исследования констатируют: несмотря на то что внутренний туризм куда популярнее отдыха за границей, но и он доступен далеко не всем россиянам. Более трети российских граждан никогда не были в турпоездке на родине.

Главная причина нежелания тратить деньги на отдых, будь то в России или за ее пределами (на нее указали более 40%), банальна — отсутствие средств. Для части респондентов важным фактором оказалось наличие дачи. Другие указали на завышенные цены на российских курортах и на низкий уровень сервиса, отметив, что за рубежом качество отдыха выше.

Второй по популярности после российских курортов (Сочи, Геленджик, Анапа и др.) в прошлом году стала Греция — турпоток туда вырос более чем в шесть раз. Крым, по данным туроператора "РоссТур", в 2016 году был вторым после лидера, Сочи, хотя число бронирований на полуострове снизилось с 23% до 21% от общего числа туров на российские курорты.

Турция на низком старте

Из десятки самых популярных у россиян стран в прошлом году с треском вылетела Турция: летом 2016 года она лишилась почти 80% российских туристов. Но российско-турецкие отношения пошли на лад, и организованный туризм возобновился. Засучив рукава, турки активно взялись восстанавливать потерянный было российский рынок.

По итогам лета 2017 года крупные российские туроператоры ждут трехкратного увеличения потока из России в Турцию.

Чтобы вновь привлечь россиян на свои курорты, турецкий турбизнес старается изо всех сил: отельеры снижают цены, предлагают оплачивать пакетные туры частями.

По оценкам TezTour, турецкие отельеры, стремясь отыграть потери, снизили цены на гостиницы на 25-50%.

В 2016 году солидную часть продаж туроператоров отъел Крым — сказались закрытие Турции и Египта и усилия властей по привлечению туристов на полуостров. В 2016 году его посетили более 5,5 миллиона отдыхающих — на один миллион больше показателей 2015 года.

В 2017 году власти Крыма ожидают, что количество туристов останется как минимум на прежнем уровне. Но эксперты туротрасли предупреждают: в этом году полуостров очень рискует не только недобрать прошлогодний поток, но и ухудшить показатели.

Крымcкие "трешки" подорожали на 30%

Виной всему неоправданные аппетиты местных отельеров, которые не соответствуют тому сервису, что они предлагают. Повышение цен — главный фактор, мешающий росту популярности отечественных курортов, отмечает генеральный директор "НТК Интурист" Виктор Тополкараев. При этом сами объекты туристической инфраструктуры едва ли соответствуют их высокой стоимости.

В конце января министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий раскритиковал ценовую политику местных отельеров.

Он указал на то, что крымские отели сегмента "три звезды" выставили цены на предстоящий курортный сезон на 30% выше прошлогодних. Больше всего расценки взлетели на Западном побережье Крыма — плюс 57% к ценам 2016 года.

В сегменте "четыре звезды" цены выросли в среднем на 15,5%.

Бегут в частный сектор

В туротрасли признают: для среднестатистического туриста, которому нужно в Крыму бюджетное размещение, цены в крымских отелях слишком высоки. Российские туроператоры не исключают, что если отельеры не одумаются, то в этом году недосчитаются львиной доли гостей с материка.

В "Мультитур" отметили, что сейчас крымские цены уже почти сравнимы с теми, что предлагают в Сочи, но инфраструктура до Сочи "еще не дотягивает".

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что в июле прошлого года — в разгар высокого сезона — некоторые крымские отельеры спохватились и начали снижать цены, но было уже поздно: туристы к тому времени переключились на другие средства размещения, многие убежали в частный сектор.

До начала сезона-2017 время еще есть, но его совсем мало, ведь активные продажи уже стартовали, указывают в АТОР. Конкуренция же явно обострится: на сцену возвращается Турция — проверенный и доступный бюджетный отдых, а вскоре, к ней, возможно, подключится и Египет. В туротрасли разводят руками: рассчитывать на прошлогодний аншлаг Крыму в этом году явно не приходится.