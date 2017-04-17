Правительство готовит предложения по будущему налоговой системы России

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апр — РИА Новости. Правительство РФ про поручению президента России Владимира Путина готовит предложения по будущему налоговой системы, сообщил на встрече с главой государства премьер-министр Дмитрий Медведев.

В России до 2018 года действует мораторий на повышение налогов. В своем послании федеральному собранию в декабре 2016 года Путин предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы, однако, по словам первого вице-премьер РФ Игоря Шувалова, кабмин подготовит наработки по налоговой системе более оперативно.

"Cейчас мы по вашему поручению готовим предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период", — сказал Медведев.

Он отметил, что правительство по поручению президента, несмотря на "несмотря на довольно значительные трудности, которые были в последние годы в экономике", сохраняет мораторий на увеличение налогов.

"Что, на мой взгляд, очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем, для того, чтобы ликвидировать какие-то проблемы. Мы на это не пошли. Мне кажется, это очень важно просто для нормального, стабильного инвестиционного климата в стране", — добавил премьер.

В середине марта министр финансов Антон Силуанов объявил параметры налоговой реформы, которую министерство готовит по поручению президента. По его словам, Минфин предлагает снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Согласно ожиданиям министерства, такой маневр простимулирует работодателей отказаться от "серых" зарплатных схем и сделает российских экспортеров более конкурентными на мировом рынке.

При этом Шувалов заявлял, что внутри правительства РФ еще нет единого понимания относительно предложенного Минфином налогового маневра. Позже Путин отметил, что преждевременно обсуждать в СМИ налоговые изменения до выработанного решения.