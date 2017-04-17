Правительство готовит предложения по будущему налоговой системы России

НОВО-ОГАРЕВО, 17 апр — РИА Новости. Правительство РФ про поручению президента России Владимира Путина готовит предложения по будущему налоговой системы, сообщил на встрече с главой государства премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Cейчас мы по вашему поручению готовим предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период", — сказал Медведев.
Он отметил, что правительство по поручению президента, несмотря на "несмотря на довольно значительные трудности, которые были в последние годы в экономике", сохраняет мораторий на увеличение налогов.
"Что, на мой взгляд, очень важно для бизнеса, несмотря на всякие разные предложения: давайте одни налоги поднимем, другие поднимем, для того, чтобы ликвидировать какие-то проблемы. Мы на это не пошли. Мне кажется, это очень важно просто для нормального, стабильного инвестиционного климата в стране", — добавил премьер.
При этом Шувалов заявлял, что внутри правительства РФ еще нет единого понимания относительно предложенного Минфином налогового маневра. Позже Путин отметил, что преждевременно обсуждать в СМИ налоговые изменения до выработанного решения.