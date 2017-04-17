РФПИ и саудовский фонд до конца года запустят проекты на $3 миллиарда

ЭР-РИЯД, 17 апр — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии до конца 2017 года запустят общие проекты на сумму 3 миллиарда долларов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Успешно взаимодействуют Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии. Благодаря им реализовано проектов общим объемом порядка 600 миллионов долларов США. До конца этого года должны быть запущены проекты еще на 3 миллиарда долларов", — пояснила председатель СФ.

В ходе официального визита делегации верхней палаты парламента сенаторы провели встречу с представителями деловых кругов королевства, сообщает пресс-служба Совфеда. Матвиенко также заверила, что Совет Федерации будет содействовать снятию барьеров для развития бизнес-контактов между Россией и Саудовской Аравией.

Кроме того, отметила глава СФ, между нашими странами до сих пор не подписано соглашение о взаимной защите инвестиций во избежание двойного налогообложения. "Это важно для поощрения как саудовского бизнеса в России, так и отечественного — в Саудовской Аравии", — подчеркнула Матвиенко.

РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) летом 2015 года создали партнерство, в рамках которого намерены осуществлять совместные инвестиции в привлекательные проекты на территории России, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства. Согласно достигнутым договоренностям, PIF вложит в партнерство 10 миллиардов долларов.

РФПИ также заключил соглашение о партнерстве с еще одним суверенным фондом королевства — Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Стороны будут совместно искать привлекательные инвестиционные возможности.