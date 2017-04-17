ФНС призвала инспекторов ослабить давление на бизнес, узнали СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала своими инспекторам письмо с призывом снизить давление на предпринимателей и перестать доначислять налоги за формальные нарушения, например, за неверную подпись, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Согласно документу, служба призывает налоговиков в первую очередь смотреть на реальность операции — например, получила ли компания товар или услугу, и указывает, что допрос или экспертиза почерка сами по себе не могут быть основаниями для доначислений.

Вводятся новые критерии проверки контрагентов, добавляет издание. По словам замруководителя ФНС Даниила Егорова, инспектор должен смотреть, соответствует ли сделка общей бизнес-логике, а компаниям следует проверять первого контрагента в цепочке, однако он должен оказать услугу, а не передать ее на судбподряд.

Как отмечает издание, в последние годы бизнесмены жаловались, что доначисление за формальные просчеты практически невозможно было оспорить в судах и вышестоящих судебных инстанциях. По словам неназванного федерального чиновника, за 2016 год было рассмотрено в три раза меньше дел с участием налоговиков по сравнению с 2015-м. При этом 82 процента от суммы их требований были удовлетворены судами.

В письме ФНС также дается инструкция по определению необоснованности налоговой выгоды, например, незаконного получения вычета по НДС.

Заместитель руководителя службы Сергей Аракелов, курирующий судебный и досудебный блоки, предполагает, что документ должен стать ориентиром для единых подходов в судах.