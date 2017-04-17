МЭР учтет замечания президента при доработке экономического макропрогноза

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил МЭР доработать макропрогноз в части мер по ускорению темпов роста экономики для соответствия поручениям президента, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Правительство поручило Минэкономразвития разработать прогноз на основе тех сценарных условий, которые были представлены, возможно, уточнив темпы (экономического) роста, исходя из складывающейся динамики, и тех мер, которые были предложены", — сказал Белоусов.

"Прогноз на 2018-2019-2020 годы исходит из роста ВВП в 1,5%, динамики инвестиции — 2%. То есть ВВП ниже, чем прогнозируется на этот год. А динамика инвестиций примерно такая же. И это никак не вписывается в поручение президента о выходе на динамику темпами не ниже среднемировых", — подчеркнул он.

"Председатель правительства дал поручение еще поработать над прогнозом для более полного учета мер, которые предпримет правительство для ускорения темпов экономического роста", — продолжил Белоусов.

Он пояснил, что целевой прогноз, консервативный прогноз — это "некие расчеты, которые будут окаймлять основной, который базовый вариант, который принимается в расчет". Операциональную роль играет только базовый вариант, заключил Белоусов.