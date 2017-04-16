В Белоруссии назвали цену российского газа для страны в 2018 году

МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит 129 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Сегодня уже можно озвучить… в 2018 году это будет 129 долларов (за тысячу кубометров российского газа – ред.) вне зависимости от конъюнктуры, цен на нефть, газ", — сказал Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что если бы Россия и Белоруссия на текущей неделе не достигли новых договоренностей в нефтегазовой сфере, то цена на газ для Белоруссии в 2018 году была бы "под 150 долларов (за тысячу кубометров – ред.), так что скидка существенная".

Вице-премьер добавил, что в 2019 году цена за российский газ составит 127 долларов за тысячу кубометров.