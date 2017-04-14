Выплаты по европротоколу в России могут стать безлимитными с 2020 года

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает с 2020 года полностью отказаться от ограничения выплат по европротоколу в рамках общего лимита ОСАГО, если оба автомобиля – участника ДТП будут оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС", рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Необходимо прийти к тому, чтобы по европротоколу можно было оформлять все, как по каско. В идеале мы должны это делать даже без наличия согласия сторон", — сказал Моисеев. Он уточнил, что последнее будет возможно только если оба автомобиля – участника ДТП будут оборудованы устройствами системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Мы надеемся, что с 2020 года придем к тому, чтобы не было ограничений выплат по европротоколу в переделах лимита по ОСАГО. Конечно, если в аварии участвовали два автомобиля и нет пострадавших. На самом деле подавляющее большинство аварий как раз такие", — добавил замминистра.

Он отметил, что страховщики с осторожностью относятся к оформлению ДТП без участия сотрудников полиции, поскольку опасаются мошенничества. "Чего боятся страховщики? Того, что очень много таких аварий подставные. Либо аварий вообще не было, либо участники ДТП договариваются между собой, либо это прямое мошенничество при содействии сотрудников страховых компаний", — сказал он.

Однако в Минфине надеются, что обсуждаемые в настоящее время поправки о преимуществе натурального возмещения по ОСАГО значительно ограничат возможности таких злоупотреблений. "А закон о финансовом омбудсмене еще сильнее их ограничит", — уверен Моисеев.

В настоящее время максимальный размер выплат по европротоколу составляет 50 тысяч рублей, Минфин ранее готовил поправки, увеличивающие его до 100 тысяч рублей.