Британские банки сократят выдачу потребительских кредитов из-за Brexit

ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Большинство британских банков в ближайшие три месяца планируют замедлить темпы выдачи потребительских кредитов из-за Brexit, впервые с финансового кризиса 2008 года, следует из отчета Банка Англии (Bank of England, BoE) о состоянии кредитного рынка, опубликованного в четверг.

Согласно данным исследования, проведенного с 20 февраля по 10 марта, в первом квартале банки пересмотрели планы по выдаче необеспеченных кредитов, в результате чего показатель доступности таких займов по британской банковской системе снизился на 6,6%. В последующие три месяца снижение этого показателя, по данным Банка Англии, составит 18,8%.

Основная причина, вызывающая тревогу у банков, сокращение покупательной способности британцев и уровня потребления в 2017 году на фоне Brexit и ослабления курса фунта.

Банки также опасаются, что компании сократят свои инвестиции в бизнес в условиях неопределенности, что негативно отразится на кредитовании корпоративного сектора.

Впрочем, Банк Англии пока не ожидает ухудшения экономической ситуации в стране. На февральском заседании комитета по денежной политике регулятор улучшил свой прогноз по росту ВВП до 2% с 1,4% в 2017 году и ожидает роста на уровне 1,6% в 2018 году и 1,7% — в 2019 году.

Бюро по бюджетной ответственности (ORB) при правительстве Великобритании в марте представило более оптимистичные ожидания на 2018 год — рост ВВП увеличен до 2% с 1,4%.