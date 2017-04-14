Британские банки сократят выдачу потребительских кредитов из-за Brexit

ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Большинство британских банков в ближайшие три месяца планируют замедлить темпы выдачи потребительских кредитов из-за Brexit, впервые с финансового кризиса 2008 года, следует из отчета Банка Англии (Bank of England, BoE) о состоянии кредитного рынка, опубликованного в четверг.
Основная причина, вызывающая тревогу у банков, сокращение покупательной способности британцев и уровня потребления в 2017 году на фоне Brexit и ослабления курса фунта.
Банки также опасаются, что компании сократят свои инвестиции в бизнес в условиях неопределенности, что негативно отразится на кредитовании корпоративного сектора.
Бюро по бюджетной ответственности (ORB) при правительстве Великобритании в марте представило более оптимистичные ожидания на 2018 год — рост ВВП увеличен до 2% с 1,4%.